شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يصدر بيانًا صحفيًا لتوضيح ما تعرض له فى حفله الأخيرة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح النجم أحمد سعد في بيان رسمي له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، الأزمة الأخيرة له في دولة تونس، حيث كان يحيي حفلاً غنائيًا في مدينة بنزرت، وكتب قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، توضيح ما جري من أحداث في تونس.. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.

وتابع: "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وأضاف: محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي".

ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم.



احمد سعد فى تونس

يشار إلى أن أحمد سعد قدم أحدث أغنيه "اختياراتى" والتي لاقت نجاحاً كبيراً ضمن أحداث فيلم "مستر اكس" بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يعرض حاليا في السينمات، من إخراج أحمد عبد الوهاب.