فن ومشاهير

ثورة 30 يونيو .. احتفالات كرنفالية بقصور الثقافة في الأنفوشي وبرج العرب

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ياسر رشاد - القاهرة - ثورة 30 يونيو ..  نظم قصر برج العرب الجديدة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو والمستمرة بجميع المحافظات على مدار أربعة أيام، احتفالية فنية.

 تضمنت  الاحتفالية ورشة تصميم علم مصر بخامات معاد تدويرها تنفيذ صباح فرحات ودولت شبل وفاتن محمد، هذا إلى جانب ورشة تصميم علم بالقماش إشراف هيام عبد الحميد.

عزف مقطوعات وطنية

أعقب ذلك فقرة فنية تضمنت عزف مقطوعات وطنية على الأورج منها "يابلادي، تحيا مصر، وعلمونا في مدرستنا" إشراف إيهاب محمود، كما تم تقديم فقرة عزف على الإيقاع بالاشتراك مع سعيد محمد.

 

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وأمام ساحة قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، عرضا فنيا تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية بمصاحبة الأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور السكندري والمصطافين.

 

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قدمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والتي شهدت احتفالات بالنادي الاجتماعي بمطروح ووادي النطرون ورشيد بالبحيرة، في إطار برنامج مكثف لقصور الثقافة احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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