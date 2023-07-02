شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تحيي حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوي.. 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة سيمون حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى يوم 22 شهر يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وطرحت مؤخرا سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشاني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

أغنية "اتغير عشاني لو تقدر" إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكرى، كلمات روماني سعد.

وشارك مؤخرا الفنانة سيمون فى لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حسبما أعلنت إدارة المهرجان الذى يترأسه السيناريست سيد فؤاد.

وشارك فى عضوية لجنة التحكيم بجانب سيمون، المنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى إبراهيم العريس.

وشارك فى مسابقة الدياسبورا 6 أفلام هى: "حرقة" من تونس، و"رحلة تاليا" إنتاج بلجيكا، السنغال، لوكسمبرج، وفيلم "الرسالة الأخيرة إلى ناصر" من ألمانيا، و"نساء جزائريات في فرنسا: الميراث" إنتاج فرنس جزائري مشترك، و"على قيد الحياة" إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، وفيلم "جووا" من بلجيكا.