شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى عن بيت الروبى: إيرادات الفيلم أول مرة تحصل فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمي، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" عن أن فيلم "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز قد تخطت إيراداته أمس فقط عشر ملايين جنيه، وهذا الرقم لأول مرة يحدث في السينما المصرية حيث قال: ايرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت العشرة ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس..الحمد لله.





فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى .

ويعالج فيلم بيت الروبى في إطار كوميدي قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما .