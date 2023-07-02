تجاوزت حدود الأدب… قناة CBC تحيل المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق بسبب “بوست الخروف” – تفاصيل!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 05:52 مساءً - أعلنت إدارة قنوات CBC في بيان لها أنها قررت تحويل المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق بسبب بوست نشرته على صفحتها الشخصية وأعتبرته القناة مسيئًا.

وأكدت CBC في بيانها أن البوست الذي نشرته رضوى الشربيني كان عبر صفحتها الشخصية ولم يذاع أو ينشر على منصة من منصات القنوات التابعة لها ولكنه تسبب في إساءة لاسم المؤسسة.

منشور رضوى الشربيني

وكانت رضوى الشربيني قد نشرت بوست من خلال صفحتها الشخصية كتبت فيه “مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه”.

وقد أثارت كلمات رضوى الشربيني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها عدد كبير من الجمهور بسبب ما كتبته، ما جعل القناة تقوم بتحويلها للتحقيق بسبب هذا الأمر الذي اعتبرته القناة إساءة لها، خاصة وأن اسمها مرتبط بالقناة كونها مذيعة بها.

وتصدرت الإعلامية رضوي الشربيني تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال اللحظات الحالية. وتسببت في إثارة وضجة كبيرة علي بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأختلفت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

“رضوي_الشربيني كغيرها الذين صنعهم السوشيال ميديا من العدم واشتهرت بعد ما كانت لا احد يعرفها غير أقاربها وتخيلت انها فلتة الزمن ..فكتبت هذا البوست السخيف ثم حذفته ..للأسف نحن من نصنع هؤلاء واول من يكتوي بغطرستهم بعدها”.

و أيضاً: “‏‎ده بقى انا بسميه التقمص الزيادة عن اللزوم كان تمشي حسب السكريبت و متحاولش تهبد لوحدها”.

وأيضاً:”انتصرت للرجل .. قناة CBC تحيل الإعلامية ‎#رضوى_الشربيني للتحقيق بسبب بوست الخروف”.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

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