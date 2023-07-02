والدة سيرين عبد النور تُحدث ضجة بظهورها الأخير.. صورة طبق الأصل من ابنتها… شاهدها هنا!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 06:54 مساءً - شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة جمعتها بوالدتها.

ظهرت سيرين في الصورة وهي تحتضن والدتها بطريقة عفوية كشفت عن مدى ارتباطها بها، وكتبت على الصورة تعليق قالت فيه “أمي ثم أمي”.

أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور ووالدتها

تفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع الصورة وأضافو العديد من التعليقات حول جمال والدتها، وأكدوا أنها ورثت جمالها وملامحها الهادئة من والدتها، وتمنى الكثير منهم لوالدتها حياة سعيدة مليئة بالصحة والسعادة.

حفل سيرين عبدالنور المرتقب برأس السنة

وعلى صعيد آخر، تتألق الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وتشارك بحفل غنائى ضمن احتفالات رأس السنة بإحدى القرى السياحية الكبيرة بمدينة شرم الشيخ في مصر يوم 31 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن النجمة سيرين عبد النور تستعد لطرح أغنية جديدة، تتعاون فيها مع الفنان عزيز الشافعي، وذلك بعد غياب طويل عن طرحها الأعمال الغنائية الجديدة.

وتستعد سيرين عبد النور لوضع اللمسات الأخيرة من الأغنية المنتظرة قبل طرحها للجمهور عبر جميع المتاجر الموسيقية وموقع الـ يوتيوب.

وكشفت “سيرين” عن تجهيزها لأغنية جديدة باللهجة المصرية، وروجت لها في الفترة الأخيرة، حيث نشرت فيديو لها مع الملحن محمد يحيى، وظهرت وهي تغني معه أبرز ألحانه مع الفنانين بالإضافة إلى أغنيته معها في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وكانت الفنانة سيرين عبد النور، حصلت مؤخراً، على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الفضائيات العربية.

آخر أعمال سيرين عبد النور

الجدير بالذكر أن آخر مشاركات سيرين عبد النور في الأعمال المصرية مسلسل “سيرة الحب” عام 2014 وشارك في بطولته مكسيم خليل وخالد سليم وهاني عادل ورشا مهدي ومن تأليف محمد رشاد العربي وإخراج محمد العدل.

يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل “العين بالعين” مكون من 15 حلقة، بطولة رامي عياش، بديع أبو شقرا، وطوني عيسى، تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم، وعرض عبر منصة “شاهد vip”.

وكشفت سيرين عبد النور مؤخراً عن سبب آخر وراء قرارها بالغياب عن دراما 2023 وهو عدم وجود أعمال قوية تناسبها، وقالت إنها لن تعمل مجدداً بالطريقة القديمة بتقديم فقط ما يعرض عليها، ولكنها تسعى في اختيار الموضوعات التي ترغب في تقديمها، لذلك فهي ستفكر في المشروع الفني الجديد في 2024، بالإضافة إلى تفكيرها في العودة للغناء وطرح أغاني جديدة، ويبدو أنها قررت استغلال استراحتها من التمثيل في العودة للغناء.

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