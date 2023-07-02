حسن الرداد يرسم تاتو باسم ابنه على صدره

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان حسن الرداد صورة عبر حسابه على الفيس بوك، ظهر خلالها وهو قام برسم تاتو باسم نجله فادى على صدره.

كشف إدارة الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، بطولة الفنان حسن الرداد ونخبة كبيرة من النجوم، الإنتهاء من الديكورات لبدأ تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه في موسم صيف 2023.

حسن الرداد

فيلم "بلوموندو" من بطولة حسن الرداد، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة رويال صن للمنتج سامر المحضر.

ومن المعروف أن آخر الأعمال السينمائية للفنان حسن الرداد، هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي عرض خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

حسن الرداد

وكان بطولة حسن الرداد ومي عمر، وشارك فيه: بيومي فؤاد وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وتتلخص قصة الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.

حسن الرداد وأيمي سمير غانم

معلومات عن حسن الرداد

ويذكر أن حسن الرداد من ، ولد في مدينة دمياط، عام 1984، وهو ابن الفنان الراحل نبيل الرداد، حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، كما تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته الفنية عندما تقدم لاختبار تمثيل كان معلن عنه في المعهد من خلال المخرج خالد يوسف، والذي نجح فيه ليظهر في فيلم (خيانة مشروعة)، بطولة هاني سلامة ومي عز الدين وسمية الخشاب وهشام سليم، ثم اختاره الفنان نور الشريف بناء على توصية من الدكتورة سميرة محسن ليشارك في بطولة مسلسل (الدالي)، من أعماله الأخرى في السينما (احكي يا شهرزاد، كف القمر، الآنسة مامي، نظرية عمتي)، وفي التلفزيون (الجماعة، نونة المأذونة).

حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

في نوفمبر من عام 2016 تزوج من الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الكبير الراحل سمير غانم والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وأعلن الفنان حسن الرداد، إنجاب مولوده الأول من الفنانة إيمي سمير غانم، بعد 8 سنوات من زواجهما، وأطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل.