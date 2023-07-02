شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تضع المجتمع على أجندة أولوياتها وتنتصر لقضاياه دراميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار السنوات الماضية وجبات متنوعة ودسمة من الأعمال الدرامية المميزة، وأعادت إلى الأعمال الدرامية دورها في نشر الوعي في المجتمع، والذي غاب عنا سنوات طويلة وتمكنت من الدخول إلى قلب وعقل كل مشاهد في مصر والوطن العربي، واقتربت بشكل كبير من الواقع المجتمعي.

إذ كان هناك دراسة بحثية قبل نحو 40 عاما، تحت عنوان "التمثيلية التليفزيونية.. محلك سر"، والتي نشرت عام 1984، وتناولت تلك الدراسة كيف أن الدراما في ذلك الوقت انفصلت على الواقع المجتمعي المصري والقضايا المجتمعية وعدم الاهتمام بما يخص المرأة والطفل والمجتمع، لتأتي الشركة المتحدة بأعمالها الدرامية وتعيد كل هذه القضايا وتجعلها على أجندة أولوياتها.

عملة نادرة

حيث أن المتحدة خلال العام الماضي قدمت مسلسل "عملة نادرة" وهو عودة قوية للأعمال الصعيدية التي اعتاد المشاهد على متابعتها، وناقش العمل قضية من القضايا التي عليها جدلا كبيرا في بعض قرى صعيد مصر، وهي منع السيدة من حقها في الميراث، من خلال قصة "نادرة"، التي حاول أهل زوجها بعد وفاته إجبارها على التنازل عن ورثها من زوجها في الأرض، بسبب معتقدات راسخة لديهم، وهي عدم تمكين المرأة من الأرض أو المنزل، فضلا عن مناقشته وقوع صراع كبير بين المرأة وأهل زوجها بعد وفاته بسبب وصايتهم المالية على طفلها، كما سلط الضوء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع منها تحكم عنصر معين في حياة الشعب هناك، ومنعه تصرفهم بحرية، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، وغيرهم من الفنانين.

اللي مالوش كبير

بينما سلط مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض في رمضان 2021 الضوء على قضية "العنف المنزلي ضد المرأة"، وهي من القضايا المهمة في المجتمع والتي تعاني منها قطاع كبير من السيدات من خلال قصة "غزل" التي كانت تعاني في عدة مشاهد من ضربها وإهانتها من قبل زوجها، وحبه المرضي لها، وقام ببطولة المسلسل ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

حرب أهلية

وخلال أحداث المسلسل الاجتماعي "حرب أهلية" الذي عرض عام 2021، كان هناك تسليط ضوء على عدد من القضايا الاجتماعية مثل: الابتزاز الإلكتروني من خلال شخصية "تمارا" التى جسدتها الممثلة جميلة عوض، ومحاولتها تهديد صديقتها من خلال صورة لها وتجبرها على الانصياع لأوامرها، بالإضافة إلى القضية الأبرز وهي تأثر الأبناء بشكل كبير بعد انفصال الوالدين، لاسيما عندما لا يتعاملان مع الأمر بشكل سليم، ونشوف أبناء يعانون من مشاكل نفسية، والمسلسل قام ببطولته يسرا، باسل خياط، اروى جودة، جميلة عوض، رشدى الشامى، محمود حجازى، مايان السيد، وتأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز.

إلا أنا

بجانب هذه النماذج من الأعمال الدرامية التي سلطت الضوء على قضايا المرأة والمجتمع، والتي قدمتها المتحدة لجمهورها بشكل مميز ومختلف، فكل عمل يناقش قضايا مختلفة أو زوايا مختلفة من نفس القضية، وبشكل جديد، قدمت أيضا تجربة مميزة من خلال مسلسل "إلا أنا" بجزئيه الاثنين، والذي كان عبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية مكونة من 10 حلقات، وتناولت كل حكاية موضوعا اجتماعيا من قلب المجتمع وأحداثه، منها قضية "الميراث" التي ناقشتها حكاية "موسى"، أو التضحيات التي تقدمها الأخت الأكبر لأشقائها الأصغر في حكاية "أمل حياتي"، أو التنمر ومرض البهاق في حكاية "لازم أعيش"، وغيرها من القضايا المجتمعية.