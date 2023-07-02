261 مليون جنيه.. تامر حسنى يحقق إيرادات ضخمة بفيلم تاج داخل وخارج مصر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفنان تامر حسنى أعلى إيراد دولي بفيلم تاج خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تخطى حاجز الـ261 مليونًا و58 ألف جنيه داخل مصر وخارجها، 16 مليونًا داخل مصر، و200 مليون و85 ألف جنيه خارجها.

وتسبب فيلم "تاج" في حالة من الفرح لدى الجمهور، حيث يطرح البهجة على الجميع ويحفزهم بأغنية هرمون السعادة.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.



بوستر فيلم تاج

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.