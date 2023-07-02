بمايوه جرئ.. ياسمين رئيس تثير الجدل في أحدث ظهور لها والجمهور: “إيه اللي انتي لبساه ده؟!”

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 08:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة من أحدث ظهور لها خلال إجازتها الصيفية.

ظهرت ياسمين رئيس وهي ترتدي مايوه جرئ من اللون الأسود وارتدت حلق باللون الأحمر واعتمدت ان يكون شعرها ملموم للخلف بطريقة بسيطة.

أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتغزلوا في جمالها وأناقتها وتمنوا لها إجازة سعيدة، فيما انتقد بعض المتابعين ملابس “ياسمين” واعتبرها جريئة ومخالفة للمعايير المجتمعية ولا يصح نشرها.

ياسمين رئيس في أحدث ظهور

ياسمين رئيس تحضر لـ الفستان الأبيض

هذا وتحضر ياسمين رئيس خلال الفترة الحالية لـ فيلم الفستان الأبيض، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح ومن اخراج جيلان عوف.

ياسمين رئيس في “أنا لحبيبي”

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس فيلم أنا لحبيبي الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائي.

تدور أحداث فيلم أنا لحبيبي في إطار رومانسي، يتناول الفيلم حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

وبجانب ياسمين رئيس يشارك عدد كبير من النجوم في بطولة الفيلم ومنهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس في “خطة مازنجر”

وعرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

تدور أحداث الفيلم حول في إطار كوميدي عائلي، أعلنت ياسمين من قبل عن شخصيتها في الفيلم وأوضحت بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

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