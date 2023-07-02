معلومات لا تعرفها عن خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام.. مهنتها المتواضعة مفاجأة للجميع!!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 08:52 مساءً - احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام بخطوبته على فتاة تدعى فريدة أشرف في جو عائلي اقتصر على الأهل والأحباب فقط.

حرص الثنائي عادل رامي وخطيبته فريدة، على إبراز “دبلة” خطوبتهما في صور تم التقاطها لهما من حفل الخطوبة.

عادل رامي إمام هو الحفيد الأكبر للنجم عادل إمام، وسبق وتحدث عن جده وأنه أول الداعمين له وأحب الفن من خلاله فكان يذهب معه إلى مواقع التصوير.

حفيد عادل إمام يحتفل بخطوبته

من هي خطيبة حفيد عادل إمام؟

تصدر اسم فريدة أشرف تريند مؤشرات البحث على السوشيال ميديا، واتضح أنها فتاه من خارج الوسط الفني وتعمل كمدربة لياقة بدنية وحاصلة على لقب مدربة لياقة معتمدة من ISSA ويبلغ عمرها 23 عاما.

اتضح أن فريدة كانت تعاني من مرض فقدان الشهية لكنها استطاعت أن تتغلب عليه، وقدمت لمتابعيها العديد من النصائح عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

من أبرز هوايات فريدة عشقها للرياضة والسفر، وأصبح يتابع حسابها على إنستجرام ما يقرب من 20 ألف على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

الجدير بالذكر أن فريدة اعتادت الظهور مؤخرا مع عادل رامي امام في المناسبات، كان أبرزها احتفاله بتخرجه من الجامعة الأمريكية قسم إخراج.

أحفاد عادل إمام :

يذكر أن الزعيم عادل إمام لديه 3 أبناء هم رامي ومحمد وسارة ولديه 8 أحفاد هم عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة وقسمت.

الزعيم عادل إمام :

واحتفل النجم الكبير عادل إمام هذا العام بعيد ميلاده الـ 83 اذ أنه من مواليد 17 مايو 1940، ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.

في السينما قدم الزعيم أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

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