شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى يستقبل المعزين فى المخرج الراحل إيهاب أبو زيد بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل أسرة المخرج الراحل إيهاب أبو زيد فى تلقى العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة وكان الإعلامي عمرو الليثى أول الحاضرين وبدأ يتلقى العزاء بجانب أسرة الراحل.



وأدت أسرة المخرج إيهاب أبو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة أول أمس، فى مسجد فاطمة الشربتلى، فى القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الإعلاميين منهم: "عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديري التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

عمل مصورا ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج، وكانت البداية من فكرته وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.