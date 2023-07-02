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إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد أدائه مناسك الحج

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى شريف مدكور، عبر صفحته على "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من المملكة العربية لأداء مناسك الحج.

شريف مدكور

 

وكتب مدكور على صفحته منشور من كلمتين: "كورونا بوستيف" بعد ساعة من كتابته منشور آخر جاء فيه: "بقالى يومين حرارتى ما بين 37 ونصف و38 ونصف ومش قادر اتحرك الحمد لله".

شريف

وكان مدكور قد شارك متابعيه صورًا خلال أدائه مناسك الحج، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": "من النهاردة اسمى الحاج شريف مدكور.. مخضوض من رهبة الحج.. دعيت لمصر ولجمهورى مسلمين ومسيحيين.. وللى بيحبوني ومايحبونيش".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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