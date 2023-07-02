شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد أدائه مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى شريف مدكور، عبر صفحته على "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وكتب مدكور على صفحته منشور من كلمتين: "كورونا بوستيف" بعد ساعة من كتابته منشور آخر جاء فيه: "بقالى يومين حرارتى ما بين 37 ونصف و38 ونصف ومش قادر اتحرك الحمد لله".

وكان مدكور قد شارك متابعيه صورًا خلال أدائه مناسك الحج، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": "من النهاردة اسمى الحاج شريف مدكور.. مخضوض من رهبة الحج.. دعيت لمصر ولجمهورى مسلمين ومسيحيين.. وللى بيحبوني ومايحبونيش".