منة شلبي ب ( لوك العيد ) في أحدث ظهور لها .. والجمهور : ” شكلها متغير خالص “

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 09:58 مساءً - شاركت الفنانة منة شلبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

إطلالة منة شلبي

وتألقت منة شلبي بإطلالة كلاسيك ببدلة باللون الأحمر، وتسريحة شعرها الذهبي الويفي، مع لوك ميك اب ساحر وأحمر شفاه.

وتفاعل المتابعين مع أحدث ظهور لمنة شلبي مشيدين بجمال إطلالتها، ومهنئينها بعيد الأضحى المبارك، يشار ان هذه جلسة التصوير هى الأولى للفنانة بعد غياب فترة طويلة بعد أزمتها الأخيرة في مطار القاهرة.

وظهرت منة شلبي بأكثر من إطلالة في فيديو جلسة التصوير بين الفساتين الطويلة والقصيرة والبليزر وجاءت الإطلالات بألوان الأحمر والأسود والأبيض، كما نوعت في اختيار تسريحات الشعر بين المرفوع والمنسدل، كما اختارت مكياج بدرجات النيود في إحدى الإطلالات والأخرى أختارت أحمر الشفاة الأحمر، وتزينت بأكسسوارات بسيطة عكست جمالها ونعومتها.

وتعتبر منة شلبي من الفنانات اللاتي تميزن بستايل خاص فدائما ما تعتمد على الفساتين الجريئة في أغلب إطلالاتها، بإلإضافة إلى الإطلالات الكاجول، وتميل إلى المكياج الهاديء البسيط الذي يعكس ملامحها الجميلة .

منشور منة شلبي عن عبلة كامل

من جانب آخر، ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة عبلة كامل، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “تويتر”.

وقالت منة شلبي: “سؤال.. السادة القائمين على مهرجان القاهرة العريق، ‏ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل؟ ‏وحتى لو مش عاوزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة ‏مفيش منها اتنين، أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ‏ربنا يطول في عمرها”.

آخر أعمال منة شلبي

يعتبر “مسلسل تغيير جو” هو آخر أعمال منة شلبي خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٣ وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في النصف الثاني من رمضان الماضي .

أحداث مسلسل تغير جو

تدور أحداث المسلسل، في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات، حيث تجسد منة شلبي شخصية “شريفة” مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تماماً عندما تضطر للسفر إلي خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة.

أبطال مسلسل تغير جو

المسلسل من بطولة إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، أحمد مالك، عصام عمر وغيرهم، والعمل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

وأطلّت “شلبي” في رمضان قبل الماضي في “مسلسل بطلوع الروح” للمؤلف محمد هشام عبيه والمخرجة كاملة أبو ذكري. العمل لقي إشادة على المستويين الجماهيري والنقدي.

وكانت شلبي قد واجهت أزمة كبيرة في عرضها المسرحي “ساعة حظ” الذي كان من المقرر أن تشارك به في موسم الرياض في السعودية، إذ حالت أزمتها دون تمكنها من السفر، وتوقف المشروع تماماً، غير أنّه من المرجح عودته قريباً.

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