هؤلاء السبب.. كريم محمود عبد العزيز يُفجّر مفاجأة حول سر انفصال والديه

كتب امير فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 09:58 مساءً - تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن تفاصيل حياته الشخصية وتجربته مع الاكتئاب بسبب الموت وشدة تعلقه بوالده الفنان محمود عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا مؤخرًا على أحد البرامج التلفزيونية الذي تقدمه عبر السوشيال ميديا.

وكشف كريم محمود عبد العزيز أن طلاق والديه وقع وهو في المرحلة الإعدادية أي أنه كان صغيرا في السن، وهو الأمر الذي سبب له صدمة كبيرة.

أوضح كريم محمود عبد العزيز أن المشاكل التي أدت للانفصال، كانت مشاكل عادية جدا ومن الممكن تداركها وحلها، غير أنها ومع تدخل الكثير من الأقرباء لحلها تفاقمت.

وتابع كريم محمود عبد العزيز أنه لم يكن مستوعبا لإقامة كل من والديه في منزل منفصل، فكان يقيم عند كل منهما لفترة مما جعله يشعر بعدم الاستقرار في حياته.

نصيحة محمود عبد العزيز

وأكد كريم محمود عبد العزيز أنه قبل أن يقع طلاق والديه، كان مشفقا على أحد زملائه في المدرسة بسبب انفصال والديه، خاصة مع إهانة المعلمة له وطلبها أن يحضر والديه، فذهب لها وطلب منها أن تخفف عقوبته لأنها جرحته، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يعيش نفس تجربته.

وأضاف أن والده لم يكن سعيدا بالانفصال لأنه كان يحب والدته وهي كانت تبادله نفس الحب، ولذلك نصحه نصيحة ذهبية قبل أن يقدم على خطوة زواجه.

وقال كريم محمود عبد العزيز إن والده نصحه ألا يستعين بالناس لحل مشاكله إذا ما حدث ووقعت مشكلة بينه وبين زوجته: “لو حصل مشكلة بينك وبين مراتك ما تدخلش بني آدم”.

تجارب مؤلمة لكريم محمود عبد العزيز: اكتئاب

كشف كريم محمود عبد العزيز أنه أصيب بحالة نفسية سيئة واكتئاب شديد أثناء عرض مسلسل هوجان الذي قدمه مع الفنان محمد إمام.

تابع كريم عبد العزيز أن هذه الحالة تلاشت تماما، بعد مكالمة من السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، لدرجة أنه صرف نظر عن زيارة طبيب نفسي.

وكان كريم محمود عبد العزيز قد أكد أنه كان مصابا بحالة هلع كبيرة أثناء حياة والده خوفا عليه من الموت، حتى أثناء سفره كان يخشى عليه برغم عدم إصابته بأي مرض، وكان يكره التعلق بأي شخص.

وانتهت هذه الحالة مؤخرا وأصبح يتعايش مع فكرة الموت بصورة أكبر من الماضي بحسب ما صرح كريم محمود عبد العزيز.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

وعلى الصعيد الفني، اكتسح فيلم “بيت الروبي“، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، شباك التذاكر المصري محققا 44 مليونًا و100 ألف و10 جنيهات خلال أيام عرضه الأولى.

وأيضا اقتربت الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل اسم (سمع هس) من تحقيق مليوني مشاهدة عبر موقع “يوتيوب“.

الجدير بالذكر أن كريم محمود عبد العزيز عرض له مؤخرا فى دور العرض السينمائية فيلم شلبي، والذى حقق إيرادات جيدة .

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي

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