تامر حسني يحقق أعلى إيراد دولي بفيلم "تاج" فى أيام العيد

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفنان تامر حسني أن يحقق أعلى إيراد دولي بفيلم “تاج” خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تخطى حاجز الـ261 مليونًا و58 ألف جنيه داخل مصر وخارجها، حيث انقسمت الإيرادات بين 16 مليونًا داخل مصر، و200 مليون و85 ألف جنيه خارجها.

وكان تصدر فيلم تاج بطولة تامر حسني، شباك التذاكر، في جميع دور العرض، وحصد فيلم تاج بطولة تامر حسني 5 ملايين جنيه في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وحقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، أمس الجمعة ثالث أيام العيد، إيرادات 5 ملايين و724 ألف جنيه، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام 14 مليوناً و935 ألف جنيه.

فيلم تاج بطولة تامر حسني في المركز الثاني

فيلم تاج بطولة تامر حسني

حصد فيلم تاج بطولة تامر حسني قرابة الـ 15 مليون جنيه، مما جعله في المركز الثاني، ومن المتوقع أن يزيد حصته خلال الفترة القادمة، بعد تصدر فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم تاج

تدور أحداث فيلم فيلم تاج بطولة تامر حسنى، فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

ويقابل الفنان تامر حسني خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر.

تامر حسني

ولد تامر حسني شريف عباس فرغلي في 16 أغسطس 1977 المعروف باسمه الفني تامر حسني هو مغني، وكاتب أغاني، وملحن، وممثل، وكاتب سيناريو، ومخرج كليبات مصري.

وبدأ تامر حسني مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم ستديو له في عام 2004 باسم حب.

وشارك حسني في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات، وكانت أولى مشاركاته عام 2003 في فيلم حالة حب، وفي عام 2011 قدم أول مسلسل تلفزيوني له بعنوان آدم.

نجح حسني في خلال بضع سنوات أن يحصل على ألقاب كثيرة، ويحصد جوائز عالمية مثل: جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010. كما حصل أيضاً على جائزة أسطورة القرن من البيج أبل ميوزك أوورد.

نشأته وحياته

والد تامر هو المطرب المصري حسني شريف ووالدته هي فاطمة الصباغ وهي سورية، وانفصل والده عن والدته وهو في السابعة من عمره وعاش مع أمه وشقيقه الأكبر حسام، فعمل تامر في سنوات عمره الأولى في عدة أعمال.

الفنان تامر حسني

التحق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية وكان يغني بحفلات الجامعة، وفي إحدى الندوات في الجامعة استفسرت المذيعة سلمى الشماع إن كان هناك أحد يمتلك أية موهبة فغنى تامر أغنية (قولو لا) فأعجبها أدائه وبعدها طلبت منه أن يشارك في حفلة ضمت كبار الفنانين ونخبة من المجتمع، فغنى تامر أغنية قولو لا فأشاد الحضور به، بعدها عرفته سلمى الشماع على المنتج نصر محروس، والذي اقتنع بموهبته ووقع معه عقداً.

وكانت أغنية شكلي هاحبك أول أغنية تُسجل له على شريط ضمن مجموعة أغاني لمطربين، بعد ذلك رشحه المنتج نصر محروس والمطربة شيرين عبد الوهاب (والتي كانت قد قدمت فقط أغنية واحدة وكانت مع محمد محيي بعنوان بحبك) في شريط واحد بعنوان فري ميكس 3، وصُدر الشريط وحقق أرقاماً قياسية بالمبيعات والأنتشار ومن ثم بزغ نجمه وتوالت ألبوماته الفنية وأفلامه السينمائية ونمت شعبيته في وقت قصير.