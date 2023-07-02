شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وإعلاميون فى عزاء المخرج الراحل إيهاب أبو زيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة المخرج الراحل إيهاب أبو زيد العزاء في فقيدهم بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة وحضر العزاء عدد من الفنانين والإعلاميين والمخرجين وعدد من زملاء الراحل أبرزهم الفنان محمد جمعة والفنانة أنوشكا والفنان حسام داغر والمخرجون شادى علي وأشرف فايق ومعتز التوني وأحمد حسين وعلى إدريس ومن الإعلاميين عمرو الليثي، ومحمود مسلم ومريم أمين وحسن خضر وإبراهيم فايق وعبد الفتاح مصطفى ورامي الحلوانى وسامي عبد الراضى ومن اللاعبين إبراهيم سعيد ووائل القباني.

وأدت أسرة المخرج إيهاب أبو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة أمس، فى مسجد فاطمة الشربتلى، فى القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الإعلاميين منهم: "عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديري التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

عمل مصورا ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج، وكانت البداية من فكرته وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.