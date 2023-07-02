شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تنتصر لقضايا المرأة دراميًا.. من لعبة نيوتن لـ تحت الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ تأسيسها اهتمامًا كبيرًا بالدراما التليفزيونية، وكان لقضايا المرأة نصيبًا كبيرًا من ذلك الاهتمام، فشاهدنا خلال الأعوام الماضية أعمالاً دراميًا كاملة تناقش المشكلات التي تتعرض لها المرأة، وتسليط الضوء على حجم معاناتهن، مع محاولة إيجاد حل لها فضلا عن إسناد عدد كبير من الأعمال الهامة لنجمات التليفزيون.

تحت الوصاية

حيث ناقش موسم دراما رمضان 2023، قضية "الوصاية"، وكيفية تمكين المرأة في المجتمع من خلال مسلسل "الوصاية" التي قامت ببطولته النجمة منى زكي، والذي أظهر حجم معاناة الأم بعد وفاة زوجها، والحرب التي تخوضها مع أهل زوجها للتصرف ماديا في كل ما يخص أولادها، فضلا عن قيام حنان -الشخصية الرئيسية في المسلسل- بتخطي العقبات المجتمعية، بامتهان الصيد، وهي مهنة حكر على الرجال، والنزول إلى البحر في رسالة واضحة على ضرورة تمكين المرأة في مختلف أنشطة المجتمع.

وبعد تسليط المتحدة الضوء على قضية الولاية والوصاية على المال، كانت تلك القضية من أولى الموضوعات التي وضعت على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ونوقشت من خلال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الخميس 18 مايو الماضي، وكانت من ضمن الجلسات المثمرة، والتي توافق فيها كافة الأطراف على ضرورة تعديل قانون الوصاية لصالح الأم وأطفالها، واستثمار المجلس الحسبي بشكل أكثر مرونة لصالح الأطفال واحتياجاتهم.

وعندما عرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب أبزر القوانين التي عليها توافق في الحوار الوطني، وكان من بينهما قوانين بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، استجاب الرئيس على الفور لطلبه، قائلا: " قلت وبأكد كل اللى ممكن أعمله، ثقوا بإن أنا هعمله، سواء كان داخل صلاحيات الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لمناقشتها".



بوستر مسلسل تحت الوصاية

حضرة العمدة

كما ناقشت المتحدة قضية تمكين المرأة في المجتمع بشكل مختلف من خلال مسلسل "حضرة العمدة"، بطولة النجمة روبي، والذي سلط الضوء على شخصية فتاة تركت عملها في المدينة، ولبت رغبة أهلها بالترشح لتكون عمدة قريتها، وسط رفض بعض الأهالي، لأن تلك المهنة حكرا على الرجال، وكيف حاولت التصرف باتزان وعقل طول الوقت، وساهم ذلك العمل في دعم المرأة ودورها، وشارك في بطولة المسلسل أيضا بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.



حضرة العمدة

فاتن أمل حربي

أما مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللي كريم الذي قدمته الشركة المتحدة عام 2022، كان من أهم الأعمال الدرامية في ذلك الموسم، لأهمية الموضوعات الشائكة التي ناقشها العمل، إذ سلط الضوء على مسألة "الولاية التعليمية" للأطفال بعد الطلاق، والمشاكل التي تتعرض لها الأم بعد الطلاق، وهي من المسائل الهامة التي لا تخص المرأة وحدها، وإنما أيضا قضية مجتمعية سائدة، وشارك في بطولة المسلسل أيضا شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



فاتن أمل حربي

لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" الذي قدمته النجمة منى زكي عام 2021، سلط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية الشائكة، منها قضية العنف المنزلي، والطلاق الشفهي من أن قام الزوج بتطليق زوجته من خلال رسالة صوتية، ثم قام بردها مرة أخرى قبل انتهاء شهور العدة، وعدم معرفتها برده لها، فضلا عن مناقشة العمل لقضية الاغتصاب الزوجي، وكيفية قيام بعد الرجال بمحاولة إجبار زوجاتهم لأخذ حقوقهم الشرعية، وشارك في بطولة المسلسل أيضا: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.



لعبة نيوتن

وذلك بجانب حرص الشركة المتحدة على إسناد بعض الأعمال الدرامية الهامة على مستوى القضية أو الإنتاج لعدد من النجمات، وظهر ذلك جليا خلال الأعوام الماضية، ومنهن: ياسمين عبد العزيز التي قدمت العام الماضي مسلسل "ضرب نار"، وفي عام 2021 قدمت مسلسل "اللي مالوش كبير"، وفي 2020 مسلسل "ونحب تاني ليه"، ونيللي كريم التي خاضت أغلب المواسم الدرامية الماضية بأعمال درامية ناقشت موضوعات مجتمعية شائكة مثل: "فاتن أمل حربي"، "عملة نادرة"، و "ضد الكسر"، ولأعلى سعر"، وغيرها من الأعمال الدرامية الهامة، بالإضافة إلى النجمة يسرا التي قدمت على مدار المواسم الماضية عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين الكوميديا والموضوعات الاجتماعية، مثل: "1000 حمد لله ع السلامة"، و"حرب أهلية"، و "خيانة عهد".