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حميد الشاعرى يقدم واجب العزاء فى المخرج الراحل إيهاب أبو زيد

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القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حميد الشاعرى على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل إيهاب أبو زيد بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، وحضر العزاء عدد من الفنانين والإعلاميين والمخرجين وعدد من زملاء الراحل الفنان، منهم: محمد جمعة والفنانة أنوشكا والفنان حسام داغر والمنشد مصطفى عاطف و المخرجون شادى على وأشرف فايق ومعتز التوني وهيثم البيطار وأحمد حسين  وعلى إدريس، ومن الإعلاميين محمود مسلم ومريم أمين وأحمد خيرى وعمرو الخياط ومحمد الباز وحسن خضر وإبراهيم فايق وعبد الفتاح مصطفى ورامى الحلوانى وسامى عبد الراضى، ومن اللاعبين إبراهيم سعيد ووائل القباني.

 

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 وأدت أسرة المخرج إيهاب أبو زيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة أمس، فى مسجد فاطمة الشربتلى، فى القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الإعلاميين منهم: "عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى".

 

يذكر أن إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديري التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

 

عمل مصورا ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج، وكانت البداية من فكرته وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

 

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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