شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى أحمد يونس يخرج من العمليات إثر تعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الإعلامى أحمد يونس لحادث سير نقل على أثره إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية، حيث أصيب بقطع فى أوتار قدمه.

ونشرت الصحفة الرسمية لأحمد يونس، صورة له من المستشفى، وعلقت قائلة: "الحمد لله أحمد يونس خرج من العمليات بسلامة الله بعد تعرضه إمبارح بالليل لحادث أدى إلى قطع فى أوتار قدمه واستلزم تدخل جراحي".

وأضافت الصفحة: "شكرًا على كل دعواتكم الطيبة ورسايلكم اللى بنوصلها لأحمد علطول وبيشكركم جدا عليها، وبإذن الله هنطمنكم أول بأول، دعواتكم الطيبة بمرور الأزمة دى على خير وتمام الشفاء بإذن الله".

جدير بالذكر أن قدم أحمد يونس الموسم الخامس من برنامج "أتوبيس السعادة" بمطلع شهر يونيو، وهو فكرة وتقديم الإعلامى أحمد يونس، رئيس التحرير هدى رشوان، منتج فنى كريم أبوزيد، ومن إخراج أحمد الجنايني.