شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو فى ختام موسمها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رئيس الأوبرا: نقل الاحتفالية تليفزيونيا على الهواء لتعزيز الحماسة الوطنية فى نفوس المصريين وإتاحة الفرصة للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة

بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، كما تختتم موسمها الفنى 2022 - 2023 حيث تقام احتفالية فنية تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدى السيد وتصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 3 يوليو على المسرح الكبير.

وأكد رئيس الأوبرا أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة على نقل الاحتفالية تلفزيونيا على الهواء مباشرة لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

وأضاف أن البرنامج يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية، منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا يا قلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم إيدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها يؤديها أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبد الغنى.

وأشار إلى أن الأوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها إلى 940 حضرها أكثر من مليون مشاهد، وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.