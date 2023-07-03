فن ومشاهير

أخو العروسة.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته (فيديو وصور)

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القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم فتحى عبد الوهاب، بحفل زفاف شقيقته، بقصر محمد على بالمنيل وظهر عبد الوهاب فى صور الزفاف، برفقة العروس يلتقطان عددا من الصور، وسط حضور عدد من الفنانين، منهم: محمد رجب، وصفاء الطوخي، والمؤلف هاني سرحان، والفنانة غفران محمد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحى عبد الوهاب مسلسل "سوق الكانتو"، الذى عرض فى رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.

كما شارك فى مسلسل "الكتيبة 101" الذي شارك به في السباق الرمضاني، وكان من بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وخالد الصاوي، ووفاء عامر، ورشا مهدي وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سلامة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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