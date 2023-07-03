شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تحيى حفلاً فى الأوبرا.. 14 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً فنيًا، وذلك يوم 14 شهر يوليو الحالى، على خشبة مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.