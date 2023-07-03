شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "أصل الحكاية" بطولة بيومى فؤاد وخالد الصاوى وشيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "اصل الحكاية" من التصوير بشكل نهائي، هو بطولة الفنان بيومى فؤاد وشيرى عادل، ومن إخراج محمد أمين، حيث من المقرر أن يدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

فكرة الفيلم تتمحور حول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.

واشتهر المخرج محمد أمين بتقديم الكوميديا السوداء في أعماله السينمائية، حيث قدمها في أفلام "فيلم ثقافى" بطولة أحمد رزق، أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب وروبى عام 2000، وفيلم "ليلة سقوط بغداد" بطولة أحمد عيد وبسمة وحسن حسنى عام 2005، وأيضاً فيلم "فبراير الأسود" بطولة خالد صالح، طارق عبد العزيز، ميار الغيطى وأمل رزق عام 2013.

فيلم "أصل الحكاية" انطلق تصويره بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن المخرج محمد أمين قدم آخر أعماله في السينما العام قبل الماضى خلال فيلم 200 جنيه والذى شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، مى سليم، دينا فؤاد، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح ومن تأليف أحمد عبد الله.