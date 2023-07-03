شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله : تكريمي بالمهرجان القومي للمسرح وسط أسماء عظيمة شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، إن العيد بالنسبة لنا كان الحالة المسرحية، فقد نشرت صورة أمس علي صفحتي لي أنا وأحمد آدم بمسرحية فيما يبدو سرقوا عبده، ففي عيد الفطر وعيد الأضحي لابد أن يكون هناك مسرح ودائما كنا نذهب قبل العرض بساعتين كما علمنا أستاذي محمد صبحي فكان اليوم في العيد هو الحالة المسرحية كانت هذه هي البهجة.



وعن تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح هذه الدورة قال : تم تكريمي في العديد من المهرجانات السينمائية وكرمت علي أدوار قدمتها وعندما تواصل معي الفنان محمد رياض ليبلغني بالتكريم في الحقيقة حاولت الإعتذار في البداية لأنني محسوب علي القطاع الخاص والكثير لا يعلم أعمالي قبل الإحتراف ومسرح الجامعة لكنه في الحقيقة أصر ، وعندما وجدت أسماء المكرمين أسماء عظيمة أيقنت أنه شرف كبير وحتي يسيروا علي هذا النهج في الدورات القادمة ويكرموا الفنانين علي حياة عينهم .

وكان قد أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض تكريم النجم الكبير صلاح عبد الله، خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.