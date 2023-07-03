عناق بين الساهر والجسمي في كواليس “مفاجأت صيف دبي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 05:48 صباحاً - عاش الجمهور في “دار الحي” دبي مع النجمين كاظم الساهر وحسين الجسمي، اجواء طربية رائعة وممتعة جمعت بين الشجن والرومانسية ضمن موسم “مفاجآت صيف دبي”.

وقد ابدى “القيصر” سعادته بالغناء في الحفل الافتتاحي لمفآجات صيف دبي، ممتدحا دبي التي كان من اوائل المطربين العرب الذين اقام فيها ، واثنى على قيادتها الحكيمة وطيبة شعبها. اما فنيا فاعلن انه انتهى من تسجيل اغاني البومه الجديد وقام بتسليمه الى الشركة المنتجه وفي انتظار موعد صدوره. وعن حفلاته لهذا الصيف ذكر انه بدأ جولة حفلاته هذا الصيف من دبي ، يغادر بعدها الى لبنان ثم المغرب حيث سيغني هناك في حفل يجمعه والمطربة اصالة نصري تاريخ 7 يوليو المقبل من تنظيم “مومنتس ايفنتس” بمدينة كازبلانكا نفذت تذاكره بالكامل، كما لديه حفلات في مدن اخرى.

وعلى المسرح عن لقاءه الجمهور ، تمنى كاظم للحضور السعادة للجميع ، متمنيا :”ربنا يحفظكم وتكونو مبتسمين لان ابتسامتكم دائما تسعدنا”. وعلى مدار ساعتين اسعد الساهر محبوه بأغانيه الشهيرة فاشعل الاجواء عشقا وحنينا ، مغردا اجمل اعماله : (كلك على بعضك حلو ، يدك، احبيني، عيد وحب، مدرسة الحب، حافية القدمين، سلامتك من الآه، قولي احبك ) وغيرها .

اما حسين الجسمي الذي ختم الحفل فقد أثنى على زميله كاظم الساهر ، قائلا :”اهلا وسهلا بكم في دبي، وانا سعيد اني اشارك اخي وصديقي كاظم الساهر هذا الحفل الكبير في افتتاح “مفاجات صيف دبي” ودوما دبي تجمعنا على الخير والمحبة والمفاجات الجميلة، ولا شك ان “القيصر” قلبه كبير ، وانا احترم فنه ومشواره”. وفي اجابة اخرى، اعتبر الجسمي ان كثافة عدد الحضور في حفله مع كاظم الساهر هو اكبر دليل لتفاعل المقيمين والزائرين مع “مفاجات صيف دبي” وما تتمتع به دبي كوجهة ترفيهية عائلية من مكانة سياحية بارزة تجعل الجميع يختارها لاجازة الصيف.