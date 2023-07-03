شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان عماد الدين لمسرح الطلاب 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان استوديو عماد الدين لمسرح الطلاب 10 يوليو الجارى ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه، ويتضمن المهرجان 5 عروض مسرحية يقدم كل منها ليلتين في ساحة روابط للفنون.

وتضمنت قائمة العروض المختارة للمشاركة فى المهرحان مسرحية "قط وفار" لفرقة ارتجالة، وتدور أحداث العرض في حديقة الحيوان وتتابع صراعا بين الشابين "جيري" و"توم"، و"مسرحية دمى من ورق" لفرقة عين المسرحية، وتدور الأحداث عن زوجين في غرفة مغلقة وصراعهم في تحقيق حريتهم.

كما تتضمن العروض المشاركة مسرحية "51 ربيعا" كلية التربية للطفولة المبكرة القاهرة وتدور أحداثها فى دار لرعاية السيدات كبار السن والتى تناقش مشاكل تواجهها السيدات، ومسرحية "عشرة إلا تلت" لفرقة الصندوق، ومسرحية "الخروج عن النص" لفرقة الجامعة الكندية.