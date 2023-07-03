شكرا لقرائتكم خبر عن "خلخال" أحدث مقطوعات هشام خرما.. وطرحها الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسيقار هشام خرما، من أحدث مقطوعاته الموسيقية والتي تحمل عنوان «خلخال»، ومن المقرر طرحها في يوم الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى، يحيى الفنان هشام خرما في الثامنة من مساء يوم 26 شهر يوليو الحالى، حفلًا فنيًا على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية يقدم فيه مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية، منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، بداية، اليقين، الغروب وغيرها.

يشار إلى أن الفنان هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، منهم هشام الجخ هاني عادل وبشرى.

وجدير بالذكر أن الموسيقار هشام خرما وضع مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم «ماكو» الذي عرض مؤخرا، والذى يعد أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، بعد أن حقق نجاحًا كبيرا بوضعه موسيقى مسلسل «النهاية».

كما شارك خرما في العديد من الحفلات الفنية الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقارعمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.

وتعاون أيضا مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire في عملها الفنى ولدت حرة «Born Free»، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في رمضان 2020.