شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعادت المتحدة الحياة إلى الدراما القصيرة بمسلسلات الـ 15 حلقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات القليلة الماضية، إعادة الحياة إلى الدراما القصيرة التي تعتمد على الحلقات القليلة وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية شكاوى الجمهور من المط والتطويل في أحداث المسلسلات التي يتم عرضها، لتقرر المتحدة الاقدام على خطوة تقديم مسلسلات الـ 15 حلقة وعرضها في شهر رمضان بعدما اعتمد الشهر الكريم على مدار السنوات الماضية على عرض أعمال مكونة من 30 حلقة.

وبدأت المتحدة في تقديم مسلسلات الـ 15 حلقة خلال شهر رمضان 2021 وأعادت لها مرة أخرى في موسم دراما رمضان الماضى 2023، وأتاحت هذه النوعية من الأعمال تقديم أفكار غير تقليدية من خلال دراما سريعة تقضى على المط والتطوبل والملل وذلك بشكل يواكب تطور الدراما على مستوى العالم ودراما المنصات، وتمكنت من جذب الجمهورحيث تميزت هذه المسلسلات بالبعد عن الحشو والتطويل فى الأحداث وغيرت من تكنيك الكتابة وجعلت السرد التصاعدى مهم وصولا لذروة الأحداث.

ونجحت خطوة مسلسلات الـ 15 في تقديم العديد من الموضوعات والتنوع في الدراما ما بين الاجتماعى والكوميدى والشعبى والساسبنس مع الاستعانة بكبار نجوم الدراما الذين يتمعون بجماهيرية كبيرة، ويأتي مسلسل "تحت الوصاية"في مقدمة أعمال الـ 15 حلقة التي دفعت بها الشركة المتحدة في موسم رمضان واستطاع تحقيق نجاحاً كبيرا بطرح قضية اجتماعية هامة على الساحة.



تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويدي، ثراء جبيل، جميل برسوم، على صبحى، عمر شريف، ماجدة منير، حمدى هيكل، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

مسلسل "الصفارة" أيضاً من أعمال الـ 15 حلقة التي أطلقتها المتحدة واعتمدت على الكوميديا المبتكرة، وهو بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.



الصفارة

مذكرات زوج كذلك من أعمال الـ 15 حلقة التي عرضت في شهر رمضان الماضى، وقدم موضوعاً اجتماعياً بارزاً وهو بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مذكرات زوج

علاقة مشروعة تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضى، وناقش موضوع اجتماعى هام، وهوبطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، نهال نور، وردشان مجدى، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".



علاقة مشروعة

"جت سليمة" من أعمال الـ 15 حلقة التي قدمتها المتحدة واعتمدت على كوميديا واستعراضات مختلفة ومبتكرة، وهو بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، غادة طلعت وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.



جت سليمة

وقدمت الشركة المتحدة خلال الفترة الأخيرة مسلسلات أخرى من 15 حلقة متنوعة منها "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، ومسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.



كشف متعجل



كوفيد 25

وأيضاً مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش،والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، ومسلسل "أحسن أب" بطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع.



احسن اب