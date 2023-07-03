شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الممثل الراحل أحمد قنديل بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع عائلة وأصدقاء الممثل الشاب أحمد قنديل جنازته بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور على طريق بلبيس، وذلك بعدما رحل قنديل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 36 عاماً، وذلك بعد 7 أشهر فقط على وفاة والدته التي وفاتها المنية يوم 6 ديسمبر الماضى.

الممثل الراحل أحمد قنديل اشتهر قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وبعد عرض المسلسل زار قنديل أسرة الشهيد إسلام مشهور، واستقبلت قنديل أسرة الشهيد بترحاب شديد، وعبرت والدة الشهيد سوزان عبد الحميد عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل، وهو ما أعطى الفرصة لمصر كلها لتترحم عليه وعلى زملائه من الشهداء ويتذكرونه بالدعاء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

أحمد قنديل ممثل شاب شارك في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "احنا الطلبة" عام 2011، ومسلسل "عد تنازلى" مع عمرو يوسف وطارق لطفى عام 2014، ومسلسل "الزيبق" مع كريم عبد العزيمز وشريف منير عام 2017، وفيلم "ليل خارجى" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وبسمة وشريف دسوقى عام 2018، وفيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى



احمد قنديل



احمد قنديل بشخصية الشهيد اسلام مشهور فى الاختيار 2



احمد قنديل مع بيتر ميمى