أحمد قنديل| حزن شديد ورسالة موجعة قبل الرحيل المفاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - فارق الفنان الشاب أحمد قنديل الحياة صباح اليوم، بشكل مفاجئ دون وداع، مما شكل خبر وفاته صدمة مفجعة لأصدقائه وأهله وذويه، بعد ما يقرب من 7 أشهر على رحيل والدته.

وكان الدعاء لوالدته الراحلة هو آخر ما تركه أحمد قنديل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، التي تأثر برحيلها كثيرًا وتحول حسابه بعد رحيلها إلى أدعية وبعض الكلمات الموجعة التي تعبر عن آلام رحيلها.

كما كتب الراحل أحمد قنديل عن عدم قدرته على العيش بشكلٍ طبيعي بعد وفاة والدته، وامتلأت صفحته بالدعاء لها باستمرار.

تقام صلاة الجنازة على الراحل أحمد قنديل بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن في مقابر الحديدي بالعبور طريق بلبيس.

شارك أحمد قنديل في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي من بينها مسلسل «إحنا الطلبة» عام 2011، «عد تنازلى» عام 2014، «الزيبق» عام 2017.

كما شارك أحمد قنديل في العديد من الأفلام السينمائية، التي من بينها فيلم «ليل خارجى» عام2018، وفيلم «وقفة رجالة» مع النجم ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد.