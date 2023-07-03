ثقافة سوان تحتفل بعيد الأضحى بألعاب شعبية وأغاني فلكلورية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح فوزى الصيفي، لليوم الثالث احتفالات فرع ثقافة أسوان، بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو تزمنًا مع عيد الاضحى، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الذى انطلقت مساء الجمعة.

ألعاب شعبية

تضمنت الفعاليات مساء السبت ورشة ألعاب شعبية للاطفال أدارها موسى محمد قام بعمل عدد من الألعاب الشعبية منها "البلونات، الكراسى، شد الحبل، الحجلة" والتى استمتع بها الأطفال، عرض عرائس "الأسد وأرنوب"، اكتشاف مواهب فى الغناء للأطفال.

ألعاب شعبية

كورال قصر ثقافة العقاد



وقدم مساء أمس الأحد ثالث أيام الاحتفالات عرضا فنيا لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وصحر أمير قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها "الله أكبر، يا دنيا سمعانى، ياصحبجية، ياسلام على حبى وحبك، طالعة فى دماغى، خفيف الروح، زى ماهى حبها".

كورال قصر ثقافة العقاد

تقام الاحتفالات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وينظمها فرع ثقافة اسوان، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة المجيدة وعيد الاضحى بالعديد من المحافظات، والتي تستمر حتى اليوم ٣ يوليو الحالي.

ثقافة سوان تحتفل بعيد الأضحى

ثقافة سوان تحتفل بعيد الأضحى