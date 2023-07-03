موعد ومكان عزاء أحمد قنديل

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الشاب أحمد قنديل، بشكل مفاجىء، حسب ماأعلن صديقه الفنان كريم عبد الجواد، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

تقام صلاة الجنازة على الراحل أحمد قنديل بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن في مقابر الحديدي بالعبور طريق بلبيس.

شارك أحمد قنديل في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية التي من بينها مسلسل «إحنا الطلبة» عام 2011، «عد تنازلى» عام 2014، «الزيبق» عام 2017.

كما شارك أحمد قنديل في العديد من الأفلام السينمائية، التي من بينها فيلم «ليل خارجى» عام2018، وفيلم «وقفة رجالة» مع النجم ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد.