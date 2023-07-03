شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "بيت الروبى" تقترب من 63 مليون جنيه فى 12 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم بيت الروبى تحقيق الإيرادات الكبيرة والقياسية فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى 2023، إذ حقق أمس الأحد إيرادات بلغت 8 ملايين و200 ألف جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 62 مليوناً و850 ألف جنيه وذلك خلال 12 يوم عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض الأربعاء 21 يونيو الماضى.

وسجل بيت الروبى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية أمس الأول، السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وحصد إيرادات بلغت 10 ملايين و146 ألف جنيه كأول فيلم يصل إلى هذا الرقم، متخطيا الرقم الذى حققه الفيلم أيضاً يوم الجمعة الماضى وكان 9 ملايين و393 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.