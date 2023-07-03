شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يقدم ألبوما جديدا يضم 5 أغنيات بعد مسلسل "ريفو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسن أبو الروس لإحياء أولى حفلاته الغنائية في القاهرة، وذلك في تمام التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

ويحتفل أبو الروس بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "العيون بصالي" والذي يضم في جعبته خمس أغنيات، يطلق أغانيه فرادى "سنجل"، على أن تظهر أغنية الألبوم الرئيسية "قطة سيامي" بشكل فيديو كليب يطلق رسميا في نفس موعد الحفل، ويغني خلالها لأول مرة باللغة الإسبانية، ويتعاون فيها مع الملحن والموزع محمد يحيي.

ويعود أبو الروس لساحة الحفلات الغنائية بعد غياب عام عن آخر حفلاته في مصر، وبعد فترة وجيزة من نجاح حفلته الأخيرة في لبنان، ويفاجئ جمهوره بالقاهرة بالعرض الحي الأول لأغنيات الألبوم الجديد، من بينها "سيبك من كلام الناس" و"انتي وبس".

ويعيش أبو الروس حاليا حالة انتعاشة فنية، فمع انشغاله بألبومه الغنائي وحفلته، شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" الذي يضم توليفة من النجوم منهم أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية "أباظة" وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينات حسب قصة المسلسل.