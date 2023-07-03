شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحتفل بصدور أول ألبوماته: من 20 سنة صدر "خلينا نعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد حماقى عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، بمرور 20 عامًَا على صدرو أول ألبوم له بعنوان "خلينا نعيش" الذى يعد بداية انطلاقته الفنية.

وشارك حماقي، متابعيه مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلا: زي النهارده من 20 سنة كان معاد نزول أول ألبوم ليا خلينا نعيش.

يشار إلى أن محمد حماقي، أصدر ألبوم خلينا نعيش عام 2003، وتضمن مجموعة من الأغاني التي حملت العديد من رسائل الحب والتفاؤل، إلى جانب تعاونه مع العديد من الشعراء والملحنين، منهم: طارق مدكور، عمرو مصطفى، مصطفى قمر، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة.

بدأ النجم محمد حماقي مشواره الغنائى منذ التسعينات بتقديمه أغنية " الحلو يحب الحنية " والتي كانت ضمن ألبوم لقاء النجوم 3 الذى كان يضم عددا من النجوم منهم الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى والمطربة حنان، ثم صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة ليمر أكثر من 25 عاما على أغنيته الأولى.