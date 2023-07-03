تامر حسني مع جمهوره من أجل "تاج".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الفنان تامر حسني مشاهدة أحدث أفلامه السينمائية “تاج”، مع جمهوره، الليلة، في أحد المراكز التجارية الكبرى في مدينة 6 أكتوبر.

موعد مشاهدة تامر حسني فيلم تاج مع جمهوره

أعلن تامر حسني عن موعد لقاءه بجمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الغجتماعي الشهير “فيسبوك”،قائلًا:" حبايب قلبي اللي بعتولي كتير امتى هنتفرج على الفيلم مع بعض زي كل سنة ..انتوا تؤمروا النهاردة ان شاء الله هتفرج معاكم على فيلم تاج في مول مصر".

وصلت إيرادات فيلم تاج إلى أكثر من 23 مليون جنيه، خلال مايقرب من 5 أيام من عرضه، من بطولة "تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق

قدم تامر حسني أغنية هرمون السعادة قبل أيام من عرض الفيلم في السينمات المصرية والعربية، والتي حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة