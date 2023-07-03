إيرادات "البعبع" لأمير كرارة في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - “البعبع”، حقق فيلم أمير كرارة أمس إيرادات بلغت 3 ملايين و125 ألف جنيه، وذلك أمس فى السينمات منذ طرحه فى موسم عيد الأضحي المبارك.

وطرحت أسرة فيلم البعبع الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "لفينا الدنيا" الذي من المقرر عرضه في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل، وهي من غناء رضا البحراوي ومطرب المهرجانات مسلم.

أغنية “لفينا الدنيا” كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي – ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيي- إسماعيل نصرت.

وكان انتهى النجم أمير كرارة من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "البعبع"، ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

البوستر الرسمي لفيلم البعبع

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لأبطال العمل، وظهر على البوستر أغلب أبطال فريق العمل، وهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور.

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وصور أمير كرارة مشاهد العمل بمنطقة وسط البلد، وازدحم لوكيشن التصوير بجمهور ومحبي أمير كرارة ليلتفوا حوله مطالبين التقاط صور تذكارية برفقته، وهو ما حرص عليه نجم العمل بصدر رحب.

الجمهور يلتف حول أمير كرارة

يطرح فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة في موسم عيد الأضحى المقبل، ليدخل المنافسة مع العديد من الأفلام المنتظر عرضها فى الموسم.

محمد عبد العظيم

أبطال البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة

عودة أمير كرارة للسينما

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

محمد محمود

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ياسمين صبري

وكان شهد برمو مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة، نشوب صراعات بين أمير كرارة الذي يجسد دور "طاهر" وبين التجار في السوق، وفرضه الإتاوات عليهم.

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وظهر الثنائى أمير كرارة ومى عز الدين بلوك مختلف وملابس تشير إلى عصر القرن الماضى .

محمد عبد الرحمن

وسلط البرومو الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

باسم سمرة

أبطال سوق الكانتو

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

محمد أنور

قصة سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.