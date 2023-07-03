أفلام عيد الأضحى 2023|أحدث إيرادات "بيت الروبي "

ياسر رشاد - القاهرة - سجل فيلم بيت الروبي، إيرادات قياسية جديدة بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، الذي حقق نجاحات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

إيرادات جديدة لـ فيلم بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، مساء امس الأحد أكثر من 8 ملايين جنيه، ومازال في صدارة شباك التذاكر، حيث سجل أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

أبطال فيلم بيت الروبي وقصته

فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، الطفلة لوسيندا، والطفل معاذ جاد، محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

يناقش فيلم بيت الروبي إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، والمهن المتعلقة بها والتي أصبحت لغة العصر.

كانت أحدث المشاركات السينمائية لـ كريم عبدالعزيز، من خلال فيلم كيرة والجن الذي طرح في موسم سينما عيد الأضحى 2022، وسجل أرقام قياسية في الإيرادات لأشهر عدة.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل سيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

كانت أحدث المشاركات السينمائية لـ كريم عبدالعزيز، من خلال فيلم كيرة والجن الذي طرح في موسم سينما عيد الأضحى 2022، وسجل أرقام قياسية في الإيرادات لأشهر عدة.