فن ومشاهير

ثورة 30 يونيو.. مواهب الأسمرات وفنون ذوي القدرات تحيي حفل الذكرى العاشرة

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ياسر رشاد - القاهرة - ثورة 30 يونيو .. شهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، مساء الأحد، حفلا فنيا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، استمرارا للاحتفالات المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تقدم بجميع المحافظات على مدار أربعة أيام متتالية.

مواهب الأسمرات

تضمن الحفل عرضا فنيا لفريق كورال روض الفرج لذوي القدرات الخاصة بقيادة عادل مدبولي، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية منها "شايلك في قلبي، الوطن الأكبر، أجيال ورا أجيال، بوابة الحلواني، طول ما بلدي معايا وفي إيديا سلاح"، بجانب عرض التنورة للطفلة تقى من ذوي القدرات الخاصة.

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مواهب الأسمرات

أعقبه عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة روض الفرج والتي قدمت باقة من الأغاني منها "مصر يا أم الدنيا يا، بحبك يا مصر، اللي بنى مصر،  يا أحلى اسم فى الوجود"، واختتم بميدلي أغاني وطنية.

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الحفل نظمه إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وجاء بحضور لاميس الشرنوبي رئيس الإقليم، واختتم بعرض لفرقة أطفال قصر ثقافة تحيا مصر للفنون الشعبية عددا من الرقصات تدريب أشرف سيف.

 

 

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كما أقيمت ورشة رسم وتلوين تنفيذ مروة حمدي، وورشة رسم على الوجوه تنفيذ حياة محمد، بالإضافة إلى عرض تنورة لهشام محمد ونادين عصام من مواهب قصر ثقافة تحيا مصر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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