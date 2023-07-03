جنازة أحمد قنديل من مسجد الحصري (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل أحمد قنديل، التي أقيمت بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

كان أول الحاضرين للجنازة نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي، وعدد كبير من أصدقائه وعائلته، على أن تتم مراسم الدفن في مقابر العائلة بمدينة بلبيس.

فارق الفنان الشاب أحمد قنديل الحياة صباح اليوم، بشكل مفاجئ دون وداع، مما شكل خبر وفاته صدمة مفجعة لأصدقائه وأهله وذويه، بعد ما يقرب من 7 أشهر على رحيل والدته.

وكان الدعاء لوالدته الراحلة هو آخر ما تركه أحمد قنديل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، التي تأثر برحيلها كثيرًا وتحول حسابه بعد رحيلها إلى أدعية وبعض الكلمات الموجعة التي تعبر عن آلام رحيلها.

شارك أحمد قنديل في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي من بينها مسلسل «إحنا الطلبة» عام 2011، «عد تنازلى» عام 2014، «الزيبق» عام 2017.

كما شارك أحمد قنديل في العديد من الأفلام السينمائية، التي من بينها فيلم «ليل خارجى» عام 2018، وفيلم «وقفة رجالة» مع النجم ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد.