شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية فنية ومؤلفات وطنية ورومانسية فى دار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، احتفالية فنية تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر ومن اخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى احمد .

وأكد رئيس الأوبرا خالد داغر أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة على نقل الاحتفالية تليفزيونيًا على الهواء مباشرة لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الوان من فنون الأوبرا الجادة، وأضاف أن البرنامج يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية.

ومن أبرز المؤلفات المقرر تقديمها، الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة ، تسلم ايدينك، يا مصر يا ام الأمم، ع الدوار، بهية ، اوبريت الحدود، اوبريت لو كنا بنحبها ، بالاحضان، وغيرها يؤديها اميرة احمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، اية عبد الله، اشرف وليد، امنية بكر ، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، احمد سعيد، احمد عفت وايمان عبد الغنى.

وأشار داغر إلى أن الأوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها الى 940 حضرها أكثر من مليون مشاهد وهدفت الى دعم وتعزيز التراث ونشر الوان الابداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.