وفاة بطل مسلسل “الاختيار” عن عمر 36 سنة يصدم الوسط الفني بأكمله.. أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 06:50 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو الفنان الشاب أحمد قنديل، والذي شارك في مسلسل الاختيار 2 مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي وكان يجسد شخصية “الشهيد إسلام مشهور”.

وفاة أحمد قنديل

وكتب الفنان الشاب أحمد محارب من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي وأخويا أحمد قنديل”.

الفنان أحمد قنديل

وأضاف “محارب” أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل أحمد قنديل تقام بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر ويدفن بمقابر الأسرة على طريق بلبيس.

الفنان أحمد قنديل

وشيعت جنازة الراحل عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ودفنه بمقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

التعليق الأول من نقيب المهن التمثيلية

وكشف الفنان أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، سبب الوفاة، وقال في تصريحات محلية، أن وفاة أحمد قنديل طبيعية، ولا أساس لصحة أي أقاويل أخرى حول وفاته.

مشهد وفاة أحمد قنديل في مسلسل الاختار 2

وبالتدقيق في صفحة “قنديل” عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تبين مدى تأثره الشديد بفقدان والدته منذ أن وافتها المنية في ديسمبر الماضي منذ 7 شهور، ودعواته لها عبر صفحته ومطالبة متابعيه بالدعاء لها.

أحمد قنديل ووالدته

ومن منشوراته، كتب: “هو عيب لو أنا قولت مش عارف أعيش من بعد أمي؟ طب والله العظيم أنا ما عارف أعيش من بعدك يا أمي.. حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي.. خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتير.. بدون سبب أكتر فترة في حياتي كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا.. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله.. أسألكم الدعاء لنور عيني أمي”.

هذه التدوينة، كانت سببا في جعل متابعيه يربطون ويرجعون بأن سبب وفاته يعود لحزنه على رحيل والدته.

معلومات عن الفنان أحمد قنديل

-حصل الفنان الشاب أحمد قنديل علي بكالوريوس نظم ومعلومات في عام 2008 بالإسكندرية .

-التحق أيضا بمعهد فنون مسرحية في عام 2012 وتخرج في عام 2017.

أعمال الفنان الراحل أحمد قنديل

-شارك الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل في العديد من الأعمال الفنية ومن أبرزها مشاركته كان في مسلسل الاختيار 2 مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي وكان يجسد شخصية الشهيد “إسلام مشهور”.

-شارك أيضا في فيلم وقفة رجالة والذي عرض في عام 2021.

-شارك في مسلسل الزيبق.

-كما شارك في مسلسل عد تنازلي الذي عرض في عام 2014.

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