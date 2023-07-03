حماقي يحتفل بمرور 20 عامًا على طرح أول ألبوماته الفنية "خلينا نعيش"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم محمد حماقي على الاحتفال بمرور 20 عامًَا على صدرو أول ألبوم له بعنوان "خلينا نعيش" الذى يعد بداية انطلاقته الفنية.

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وشارك حماقي، متابعيه مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلا: زي النهارده من 20 سنة كان معاد نزول أول ألبوم ليا خلينا نعيش.

يشار إلى أن محمد حماقي، أصدر ألبوم خلينا نعيش عام 2003، وتضمن مجموعة من الأغاني التي حملت العديد من رسائل الحب والتفاؤل، إلى جانب تعاونه مع العديد من الشعراء والملحنين، منهم: طارق مدكور، عمرو مصطفى، مصطفى قمر، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة.

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وكان تم الغاء حفل محمد حماقي وهيفاء وهبي فى لبنان، حيث كتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر، قائلة : "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المقرر بتاريخ 1 يوليو، لأسباب تتعلق بالشركة المنظمة والتأخر في إتمام ما يستلزم في إقامة الحفل في موعده المقرر.

هيفاء وهبي

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

وكان أحيي محمد حماقي حفلًا فى الكويت للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن موسم الليالي الغنائية المقامة هناك، وتضم عددا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

كان قد أحيا محمد حماقي حديثًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد حضوركامل العدد من محبيه.

فعاليات جدة 2023:

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

محمد حماقي

برنامج فعاليات جدة 2023:

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

محمد حماقي

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.