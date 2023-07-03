أحمد قنديل تريند بعد رحيل مفاجئ حزنًا على فراق والدته

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان الشاب أحمد قنديل التريند، وذلك بعد رحيله مبكرًا حزنًا على فراق والدته التي رحلت عن عالمنا ولم يستطع تحمل الحياة بعد رحيلها.

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انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل أحمد قنديل، التي أقيمت بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

كان أول الحاضرين للجنازة نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي، وعدد كبير من أصدقائه وعائلته، على أن تتم مراسم الدفن في مقابر العائلة بمدينة بلبيس.

أشرف زكي

جنازة أحمد قنديل

فارق الفنان الشاب أحمد قنديل الحياة صباح اليوم، بشكل مفاجئ دون وداع، مما شكل خبر وفاته صدمة مفجعة لأصدقائه وأهله وذويه، بعد ما يقرب من 7 أشهر على رحيل والدته.

وكان الدعاء لوالدته الراحلة هو آخر ما تركه أحمد قنديل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، التي تأثر برحيلها كثيرًا وتحول حسابه بعد رحيلها إلى أدعية وبعض الكلمات الموجعة التي تعبر عن آلام رحيلها.

جنازة أحمد قنديل

أعمال أحمد قنديل

شارك أحمد قنديل في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي من بينها مسلسل «إحنا الطلبة» عام 2011، «عد تنازلى» عام 2014، «الزيبق» عام 2017.

أحمد قنديل

كما شارك أحمد قنديل في العديد من الأفلام السينمائية، التي من بينها فيلم «ليل خارجى» عام 2018، وفيلم «وقفة رجالة» مع النجم ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد.

فارق الفنان الشاب أحمد قنديل الحياة صباح اليوم، بشكل مفاجئ بدون وداع، مما شكل خبر وفاته صدمة مفجعة لأصدقائه وأهله وذويه، بعد ما يقرب من 7 شهور على رحيل والدته.

وكان الدعاء لوالدته الراحلة هو آخر ما تركه أحمد قنديل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، التي تأثر برحيلها كثيرًا وتحول حسابه بعد رحيلها إلى أدعية وبعض الكلمات الموجعة التي تعبر عن آلام رحيلها.

أحمد قنديل

كما كتب الراحل أحمد قنديل عن عدم قدرته على العيش بشكلٍ طبيعي بعد وفاة والدته، وامتلأت صفحته بالدعاء لها باستمرار.

وكان الفنان الراحل قدم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2، مع النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي.

أحمد قنديل

الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012 وتخرج سنة 2017 اشترك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021، ومسلسل عد تنازلي 2014، ومسلسل الزيبق2017، ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل 2021، وفيلم ليل/ خارجي 2018.