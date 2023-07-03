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عمرو دياب يتصدر محركات البحث وتريند أنغامي بـ "خلص على قلبي"

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان عمرو دياب، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية ، بعدما اعتلي قائمة تريند أنغامي للأكثر استماعًا على مدار الأسبوع الماضي، بأغنيته خلص على قلبي، والتي طرحها في عيد الأضحى المبارك.

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أغنية خلص على قلبي:

 

يشار إلى أن أغنية خلص على قلبي، من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب في الساحل الشمالي:

 

ويستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي  بالساحل الشمالي، يوم 14 يونيو الجاري.

 

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي:

 

 جاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، المقرر لها في الساحل الشمالي، كالآتي: 

  • الفئة الأولى Standing بسعر 2000 جنيه.
  • الفئة الثانية High Table بسعر 4000 جنيه.
  • الفئة الثالثة Lounges بسعر 8000 جنيه.
  • الفئة الرابعة Lounges VIP بسعر 16000 جنيه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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