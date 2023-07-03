شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى بعد تعرضها لأزمة صحية: الحمد لله بقيت كويسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت خلال الساعات القليلة الماضية الفنانة رزان مغربى لأزمة صحية نقلت على إثرها في احدى المستشفيات، وقالت رزان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" الحمد لله بقيت كويسة دلوقتى وكانت أزمة وعدت على خير .

وفى سياق مختلف، أكدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، أن دور بديعة مصابني في مسلسل "الضاحك الباكي" من أجمل الأدوار التي أدتها في مسيرتها الفنية وبداية لها في أعمال الدراما، قائلة: "دور بديعة مصبني بداية ليا في أعمال الدراما".

وعبرت الفنانة رزان مغربي في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، عن سعادتها بكواليس تصوير مسلسل الضاحك الباكي وفريق العمل، إضافة إلى أزياء المسلسل المميزة، موجهة الشكر إلى مؤلف المسلسل محمد الغيطي، والمخرج محمد فاضل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما قدمته في هذا المسلسل.

وتابعت، "عيشت أجمل كواليس في العالم، وفريق العمل رائع، وفردوس عبد الحميد نجمة كبيرة، وكنت عايشة مع التاريخ والأغاني والرقصات والاستعراضات عظيمة.. محمد فاضل قدم ليّ نصائح متعددة في مسلسل الضاحك الباكي ودور بديعة مصابني كان مكثف، وهذا المسلسل محتاج شهر رمضان".