شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور: من النهارده اسمى الحاج شريف.. ودعيت لمصر ولجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى شريف مدكور عن شعوره بعد أداء مناسك الحج في تصريحات خاصة لـ "تليفزيون الخليج 365" قائلاً: "مخضوض جدا وفرحان جدا، وأنا في الغالب مش بحب حد يقولى الإعلامى أو يا دكتور ويا باشا، ولكن من دلوقتى حابب إن الناس تندهلى بالحاج شريف".

وتابع شريف مدكور: "أنا لما صدقت أحج والكعبة قدامى وقاعد على جبل عرفتا فكان لازم أتصور وقتها، والحجاج هنا كلهم مبسوطين ومرتاحين وربنا ميسر الأمور، ولكن في طبعا بعض الناس توفاهم الله".

وأضاف شريف مدكور: "أنا دعيت لمصر من قلبى ودعيت لجمهورى اللى بيحبنى ودعيت كتير اوى لكل من دعا لى وأنا مريض سواء مسلمين أو مسيحين، وقلت ربنا يبعد عنهم المرض ويشفى كل الناس وحتى دعيت للى مش بيحبونى بالهداية".

أعلن الإعلامى شريف مدكور، عبر صفحته على "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وكتب مدكور على صفحته منشور من كلمتين: "كورونا بوستيف" بعد ساعة من كتابته منشور آخر جاء فيه: "بقالى يومين حرارتى ما بين 37 ونصف و38 ونصف ومش قادر اتحرك الحمد لله".

وكان مدكور قد شارك متابعيه صورًا خلال أدائه مناسك الحج، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": "من النهاردة اسمى الحاج شريف مدكور.. مخضوض من رهبة الحج.. دعيت لمصر ولجمهورى مسلمين ومسيحيين.. وللى بيحبوني ومايحبونيش".