شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت داخل مزرعة عنب فرنسية مع كارينا بيوث.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انشغل براد بيت مؤخرًا بتصوير إعلان دعائى لصالح إحدى العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة داخل مزرعة عنب في قرية فرنسية، وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل، والذى رصد فيه بيت وهو يقف أمام الممثلة كارينا بيوث.



براد بيت

وكانت أعين المصورين رصدت إينيس دى رامون صديقة براد بيت، أثناء أداءها لجزء من مهامها الخاصة في لوس أنجلوس، حيث بدت مصممة المجوهرات البالغة من العمر 30 عامًا بأناقه مميزة في سترة، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من نشر تقرير في موقع Us Weekly يفيد بأن إينيس وصديقها براد بيت الحائز على جائزة الأوسكار لا يبطئا فى علاقتهما الرومانسية على الإطلاق، وإنما تسير بتميز.



براد بيت فى الكواليس

على جانب آخر يحضر حاليًا المخرج الشهير جوزيف كوسينسكي لفيلم جديد مع براد بيت بعنوان Formula One ، إذ يجسد النجم الأمريكي دور متسابق متقاعد يتم إعادته إلى المضمار في جولة أخيرة.