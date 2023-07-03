غادة عبد الرازق تعلن رسمياً انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا

القاهرة - الخليج 365
أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق انفصالها رسمياً عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث أعلنا زواجهما عام 2020، مؤكدة أنهما سيظلان صديقين.
وقالت غادة في تصريحات لها: "الطلاق حدث بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله".
وكان متابعو غادة عبد الرازق على "إنستغرام" قد فوجئوا بحذفها جميع الصور التي جمعتها بهيثم زنيتا عبر حسابها الخاص، كما ألغى كل منهما متابعة الآخر.
وهو ما أثار جدلاً حول انفصالها عن زوجها لتنتشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع غادة لحسم الأمر وإعلان الانفصال رسمياً.
وكانت غادة عبد الرازق قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "تلت التلاتة" وهو من 15 حلقة، وضم مجموعة من الفنانين، إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، منهم محمد القس، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، مي سليم، نجوى فؤاد، وآخرون، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.
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